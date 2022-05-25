Индия вводит ограничения на экспорт сахара с 1 июня по 31 октября

Индия вводит ограничения на экспорт сахара для повышения его доступности на внутреннем рынке и предотвращения роста цен, пишет местное издание The Economic Times.

Правительство обязало поставщиков получать разрешения на продажу сахара за границу в период с 1 июня по 31 октября. Это касается экспорта сахара-сырца, рафинированного и белого сахара, говорится в уведомлении Главного управления внешней торговли (DGFT). Данные ограничения не будут применяться к поставкам сахара в США и Европейский союз в рамках установленных ранее квот.

Индия ввела ограничения на экспорт сахара впервые за шесть лет.

Страна является крупнейшим в мире производителем этого продукта и вторым по величине экспортером после Бразилии, поэтому шаги Индии окажут влияние на стоимость сахара по всему миру, отмечают эксперты.

Ранее Индия ввела запрет на поставки за рубеж пшеницы. Действия властей страны обусловлены событиями на Украине и введенными в связи с этим санкциями против России, что вызывает рост цен на различную сельскохозяйственную продукцию и опасения глобального продовольственного кризиса.