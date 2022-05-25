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Транспорт и связь 25.05.2022 20:34

Грузоперевозки по коридору Север-Юг за 3-5 лет могут вырасти до 30-50 млн тонн в год - Новак

Россия и Иран обсуждают расширение пропускных мощностей транспортного коридора Север-Юг, а также вопросы увеличения перевозок морским путем, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе встречи сопредседателей МПК в Тегеране.

"Сегодня мы также обсудили очень важный вопрос, который может дать нам дополнительные возможности для развития нашего торгового оборота, - это развитие международного транспортного коридора Север-Юг. Речь идет о развитии западного коридора, восточного коридора, а также Каспийского маршрута. Отметили, что сегодня объём перевозок составляет порядка 15 млн тонн, который в течение ближайших 3-5 лет может вырасти до 30-50 млн тонн перевозок. Договорились, что нам необходимо составить конкретный план мероприятий, которые нам необходимо провести для того, чтобы уже начать реализацию расширения пропускных мощностей транспортного логистического коридора", - сообщил Новак.

"По восточному маршруту - это ускорение реализации проекта железнодорожного участка Гармсар - Инче Бурун, который финансируется за счет межгосударственного кредита РФ. По западному маршруту мы также договорились о том, что необходимо реализовать проект Решт-Астара, строительство железнодорожного участка, это позволит исключить то узкое место, которое сегодня не позволяет нам расширить объемы перевозок", - пояснил вице-премьер.

"Мы также подробно обсудили, что нужно, чтобы увеличить объемы перевозок морским путем с расширением возможности использования морских портов как на территории РФ, так и на территории Ирана - с запуском контейнерного, паромного сообщения", - добавил Новак, отметив, что Россия готова усилить присутствие своих операторов в иранских портах. "В течение месяца, мы договорились, прибудут российские эксперты в четыре иранских порта", - сказал он.

"Подводя итог по этому направлению, расширению нашего сотрудничества, я считаю, что оно действительно в нынешних условиях становится одним из самых ключевых, которое позволит обеспечить не только поставки взаимной продукции из РФ в Иран и из Ирана в РФ, а также обеспечение транзита грузов, поступающих из Персидского залива", - заключил Новак.

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