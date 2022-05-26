Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8199 RUR   0.0307 GBR   2.1313 TRY   0.1052

Цена на нефть

25.05 $/bbl +/- WTI 110.33 +0.56 Brent 114.03 +0.47

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 26.05.2022 02:50

Постпреды стран ЕС согласовали проект союзного регламента по хранению запасов газа

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) одобрил в среду предварительное политическое соглашение с Европейским парламентом по законопроекту о заполнении газохранилищ в государствах ЕС.

"Важный этап для улучшения безопасности снабжения ЕС", - сообщило в твиттере председательство Франции в Совете Европейского союза, проинформировав, что текст в ближайшее время будет представлен Совету министров (ЕС) для официального одобрения.

Совет ЕС объявил о предварительном соглашении с Европарламентом по законопроекту о заполнении газохранилищ 19 мая. "Предлагаемый регламент направлен на то, чтобы мощности хранилищ в ЕС были заполнены до зимнего сезона и могли быть поделены между государствами-членами в духе солидарности", - говорилось в опубликованном коммюнике.

В ходе состоявшихся переговоров стороны согласились, что подземные хранилища газа на территории государств-членов должны быть заполнены не менее чем на 80% от их вместимости до зимы 2022/2023 гг. и на 90% - до следующего зимнего периода.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ЕС, ГАЗ


Похожие новости


ЕС выделит еще 3 млрд евро на нужды обороны и военные инновации Лидеры стран ЕС обсудят идею создания европейского политического сообщества Страны ЕС согласовали позиции по вопросу о хранении газа СМИ сообщили о попытке ЕС сдвинуть переговоры по СВПД с мертвой точки ЕС призывает богатые страны активнее делиться вакцинами для борьбы с пандемией COVID-19 Пример лауреатов Нобелевской премии мира Муквеге и Мурад вдохновлял ЕС - Могерини

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az