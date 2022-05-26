Постпреды стран ЕС согласовали проект союзного регламента по хранению запасов газа

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) одобрил в среду предварительное политическое соглашение с Европейским парламентом по законопроекту о заполнении газохранилищ в государствах ЕС.

"Важный этап для улучшения безопасности снабжения ЕС", - сообщило в твиттере председательство Франции в Совете Европейского союза, проинформировав, что текст в ближайшее время будет представлен Совету министров (ЕС) для официального одобрения.

Совет ЕС объявил о предварительном соглашении с Европарламентом по законопроекту о заполнении газохранилищ 19 мая. "Предлагаемый регламент направлен на то, чтобы мощности хранилищ в ЕС были заполнены до зимнего сезона и могли быть поделены между государствами-членами в духе солидарности", - говорилось в опубликованном коммюнике.

В ходе состоявшихся переговоров стороны согласились, что подземные хранилища газа на территории государств-членов должны быть заполнены не менее чем на 80% от их вместимости до зимы 2022/2023 гг. и на 90% - до следующего зимнего периода.