ЕС выделит еще 3 млрд евро на нужды обороны и военные инновации

Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о принятии второй годовой рабочей программы Европейского фонда обороны (EDF) на 2022 год, в рамках которой будет выделено до 924 млн евро на нужды обороны.
"Сегодня мы решили мобилизовать 1 млрд евро из бюджета ЕС в этом году для разработки совместных оборонных проектов, особенно в космосе, кибербезопасности и в различных высокотехнологичных областях. В нашем новом контексте безопасности эти инвестиции будут способствовать уменьшению бреши в европейской обороне", - заявил член ЕК по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
Он также сообщил, что, кроме того, запускается программа оборонных инноваций ЕС стоимостью 2 млрд евро, "чтобы превратить Европу в центр оборонных инноваций". В дополнение к инвестиционным усилиям EDF по развитию потенциала, теперь странам ЕС предстоит перейти к совместным оборонным закупкам в соответствии с предложением ЕК лидерам Евросоюза, отметил еврокомиссар.
В коммюнике Еврокомиссии говорится, что в рамках одной программы EU Defence Innovation Scheme (EUDIS) на 2022 год представлен "ряд новых инструментов для продвижения оборонных инноваций".
EUDIS будет работать в тесном сотрудничестве с инновационным центром Европейского оборонного агентства (EDA), отмечается в сообщении.
Байден выдвинет Марка Либби на должность посла США в Азербайджане
В Баку считают важным урегулирование ситуации в Украине путем переговоров в рамках ее территориальной целостности
Азербайджан предпринимает шаги для нормализации отношений с Арменией - Байрамов
Цены на нефть продолжают расти
Вучич полагает, что Сербии удастся получить справедливую цену на газ
«Рома» стала первым в истории победителем Лиги конференций
В Азербайджане возбудили уголовное дело в отношении солдата за самовольное оставление места несения службы
В Азербайджане за сутки вновь зафиксировали 9 новых случаев заражения COVID-19
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Скажи привет путешествиям с «Роуминг18»!
16 команд Бакинской высшей школы нефти вышли в финал Teknofest
В Бакинской высшей школе нефти состоялась церемония закрытия III Международных научных конференций студентов и юных исследователей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ