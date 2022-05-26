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ЕС выделит еще 3 млрд евро на нужды обороны и военные инновации

Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о принятии второй годовой рабочей программы Европейского фонда обороны (EDF) на 2022 год, в рамках которой будет выделено до 924 млн евро на нужды обороны.

"Сегодня мы решили мобилизовать 1 млрд евро из бюджета ЕС в этом году для разработки совместных оборонных проектов, особенно в космосе, кибербезопасности и в различных высокотехнологичных областях. В нашем новом контексте безопасности эти инвестиции будут способствовать уменьшению бреши в европейской обороне", - заявил член ЕК по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Он также сообщил, что, кроме того, запускается программа оборонных инноваций ЕС стоимостью 2 млрд евро, "чтобы превратить Европу в центр оборонных инноваций". В дополнение к инвестиционным усилиям EDF по развитию потенциала, теперь странам ЕС предстоит перейти к совместным оборонным закупкам в соответствии с предложением ЕК лидерам Евросоюза, отметил еврокомиссар.

В коммюнике Еврокомиссии говорится, что в рамках одной программы EU Defence Innovation Scheme (EUDIS) на 2022 год представлен "ряд новых инструментов для продвижения оборонных инноваций".

EUDIS будет работать в тесном сотрудничестве с инновационным центром Европейского оборонного агентства (EDA), отмечается в сообщении.

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Тэги: МИР, ЕС, ОБОРОНА


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