Манат подорожал к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 26 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 26 мая ЦБА установил на уровне 1,816 манат/1EUR (25 мая - 1,8199 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 26 мая установил на уровне 0,0281 манат/1RUB (25 мая - 0,0307 манат/1RUB).
Х.Насирзаде
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