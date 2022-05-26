Зарабатывайте до 11,5% годовых с новым предложением от Yelo Bank

Не пропустите новую процентную ставку по вкладамYelo Bank! Теперь вы можете получать более высокий доход от вклада Yelo Стабильный. Так, по депозитам, размещенным в манатах на 18 и 24 месяца, предлагается доход в размере 11,5% годовых. Помимо надежной защиты, ваш вклад в банке также будет гарантировать финансовую стабильность на ближайшие годы.

Вклад можно разместить на срок до 24 месяцев, а пролонгация происходит автоматически. Минимальная сумма, необходимая для открытия сберегательного счета, составляет 100 манатов. Кроме того, вы сами выбираете, как получать доход от депозита – в конце срока, либо ежемесячно на карту.

Следует отметить, что вклады, размещенные вYelo Bank, застрахованы в соответствии с правилами Фонда страхования вкладов.

Условия депозита, предлагаемые банком, понравятся каждому. Неслучайно самая высокая динамика (50%) по росту депозитного портфеля среди банков в прошлом году наблюдалась в Yelo Bank-е. Текущий депозитный портфель банка приближается к 500 миллионам манатов.

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Yelo Bank - Яркий банкинг!