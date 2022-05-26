Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.816 RUR   0.0281 GBR   2.1366 TRY   0.1038

Цена на нефть

25.05 $/bbl +/- WTI 110.33 +0.56 Brent 114.03 +0.47

Погода в Баку

  ночь день

26.05.2022 16:22

Зарабатывайте до 11,5% годовых с новым предложением от Yelo Bank

Не пропустите новую процентную ставку по вкладамYelo Bank! Теперь вы можете получать более высокий доход от вклада Yelo Стабильный. Так, по депозитам, размещенным в манатах на 18 и 24 месяца, предлагается доход в размере 11,5% годовых. Помимо надежной защиты, ваш вклад в банке также будет гарантировать финансовую стабильность на ближайшие годы.

Вклад можно разместить на срок до 24 месяцев, а пролонгация происходит автоматически. Минимальная сумма, необходимая для открытия сберегательного счета, составляет 100 манатов. Кроме того, вы сами выбираете, как получать доход от депозита – в конце срока, либо ежемесячно на карту.

Следует отметить, что вклады, размещенные вYelo Bank, застрахованы в соответствии с правилами Фонда страхования вкладов.

Условия депозита, предлагаемые банком, понравятся каждому. Неслучайно самая высокая динамика (50%) по росту депозитного портфеля среди банков в прошлом году наблюдалась в Yelo Bank-е. Текущий депозитный портфель банка приближается к 500 миллионам манатов.

Подробно: https://bit.ly/ylgsc


Есть дополнительные вопросы по банковским услугам, в том числе о процентах по вкладам? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram , Whatsapp.

Yelo Bank - Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az