LOT открывает с 28 мая рейсы из Варшавы в Баку

Польская авиакомпания LOT с 28 мая начинает полеты по маршруту Варшава-Баку, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«Польский авиаперевозчик 28 мая выполнит свой первый рейс из Варшавы в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Полеты будут выполняться 4 раза в неделю», - говорится в сообщении.

По данным общества, президент AZAL Джахангира Аскерова в четверг принял польскую делегацию во главе с главным исполнительным директором и председателем правления авиакомпании LOT Рафалем Мильчарским (Rafal Milczarski).

«Обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества. Поздравив друг друга с началом авиасообщения, стороны выразили надежду на продолжительность выполнения рейсов. Начало полетов между двумя странами позволит увеличить туристические потоки и расширить деловые контакты между Азербайджаном и Польшей», - говорится в информации.

Глава LOT Рафаль Мильчарски отметил большой интерес к выполнению рейсов между Азербайджаном и Польшей. По его словам, выполнение регулярных полетов послужит импульсом для развития взаимовыгодных интересов двух стран.

Н.Аббасова