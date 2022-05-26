LOT открывает с 28 мая рейсы из Варшавы в Баку

Польская авиакомпания LOT с 28 мая начинает полеты по маршруту Варшава-Баку, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).
«Польский авиаперевозчик 28 мая выполнит свой первый рейс из Варшавы в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Полеты будут выполняться 4 раза в неделю», - говорится в сообщении.
По данным общества, президент AZAL Джахангира Аскерова в четверг принял польскую делегацию во главе с главным исполнительным директором и председателем правления авиакомпании LOT Рафалем Мильчарским (Rafal Milczarski).
«Обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества. Поздравив друг друга с началом авиасообщения, стороны выразили надежду на продолжительность выполнения рейсов. Начало полетов между двумя странами позволит увеличить туристические потоки и расширить деловые контакты между Азербайджаном и Польшей», - говорится в информации.
Глава LOT Рафаль Мильчарски отметил большой интерес к выполнению рейсов между Азербайджаном и Польшей. По его словам, выполнение регулярных полетов послужит импульсом для развития взаимовыгодных интересов двух стран.
Н.Аббасова
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