РФ готова содействовать преодолению продовольственного кризиса при снятии западных санкций - Кремль

Президент РФ Владимир Путин и председатель совета министров Итальянской Республики Марио Драги в телефонном разговоре обстоятельно рассмотрели положение дел в сфере глобальной продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

"Отметив необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, Владимир Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом", - подчеркивается в сообщении.

Путин акцентировал, что РФ "готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений - при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада".