Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.816 RUR   0.0281 GBR   2.1366 TRY   0.1038

Цена на нефть

25.05 $/bbl +/- WTI 110.33 +0.56 Brent 114.03 +0.47

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.05.2022 23:35

РФ готова содействовать преодолению продовольственного кризиса при снятии западных санкций - Кремль

Президент РФ Владимир Путин и председатель совета министров Итальянской Республики Марио Драги в телефонном разговоре обстоятельно рассмотрели положение дел в сфере глобальной продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

"Отметив необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, Владимир Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом", - подчеркивается в сообщении.

Путин акцентировал, что РФ "готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений - при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Италия сможет отказаться от газа РФ во второй половине 2024г - Драги Министр по делам энергобезопасности Италии предлагает дать возможность компаниям из ЕС временно оплачивать поставки газа из РФ рублями Власти Италии рассказали, при каких условиях могут поддержать эмбарго на газ РФ Путин дал премьеру Италии пояснения по расчетам за поставки газа Италия не против идеи пятого пакета санкций против РФ - министр Драги обсудил с Путиным Афганистан и подготовку к G20 - итальянские СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az