Манат подешевел к евро, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 27 мая ЦБА установил на уровне 1,8282 манат/1EUR (26 мая - 1,816 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 мая установил на уровне 0,0265 манат/1RUB (26 мая - 0,0281 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
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