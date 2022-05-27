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ТЭК 27.05.2022 15:32

Нефть перешла к снижению после роста накануне

Нефтяные котировки перешли к снижению в пятницу после роста накануне, рынок ожидает увеличения спроса на энергоресурсы при вероятном сокращении предложения.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 подешевели на $0,13 (0,11%) - до $117,27 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,45 (0,39%) - до $113,64 за баррель.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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