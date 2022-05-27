Китай отказался принимать Boeing и Airbus российских авиакомпаний - источник

Управление гражданской авиации Китая (CAAC) уведомило о закрытии воздушного пространства страны для Boeing 757 российской грузовой авиакомпании "Авиастар-ТУ", сообщил "Интерфаксу" источник в одной из логистических компаний, у которого есть такой документ.
Речь идет о пяти самолетах с "двойной регистрацией", которые "не соответствуют требованиям ICАО (Международная организация гражданской авиации - ИФ)", процитировал собеседник уведомление CAAC. Если рейсы в Китай не прекратятся, авиакомпания столкнется "с соответствующими штрафными санкциями".
"Интерфакс" направил запрос в "Авиастар-ТУ". В Росавиации отказались от комментариев.
Исходя из данных сервиса Airfleets, все пять упомянутых Boeing имеют российскую регистрацию, хотя еще в начале марта они были зарегистрированы на Бермудских островах. Из данных FlightRadar24 следует, что четыре из них за последнюю неделю летали в Китай. Всего в парке "Авиастар-ТУ" шесть Boeing 757 и еще три Ту-204.
Как сообщалось, в марте в рамках антироссийских санкций Минторг США обнародовал список из принадлежащих авиакомпаниям РФ Boeing, обслуживание которых запрещено за нарушения правил экспортного контроля. Среди них - пять Boeing 757 "Авиастар-ТУ".
Небо Китая вероятно закрылось и для Airbus российских перевозчиков. Логистический оператор "Оптималог" сообщил накануне об отмене всех рейсов в Китай авиакомпании iFly. Ее парк состоит только из Airbus A330. Согласно расписанию на сайте компании, на субботу был запланирован ее рейс в китайский Чжэнчжоу.
"Авиастар-ТУ" выполняет грузоперевозки между РФ и Китаем и на Ту-204, следует из данных FlightRadar24. Также рейсы на этом направлении есть у "Волги-Днепра" (на Ил-76), E-Cargo (на Boeing 757) и китайской Air China.
Российские пассажирские авиакомпании на данный момент не выполняют рейсы в Китай.
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