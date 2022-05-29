Из-за дождей на северо-востоке Бразилии погибли более тридцати человек

Более тридцати человек погибли в пятницу и субботу в бразильских штатах Пернамбуку и Алагоас в результате ливней, которые спровоцировали наводнения и оползни.

The Guardian сообщает минимум о 35 погибших. По данным агентства Associated Press, погиб как минимум 31 человек, из них 29 стали жертвами оползня в штате Пернамбуку, а еще двоих затянуло потоком воды в реку в штате Алагоас.

Как сообщают местные власти, чьи данные приводит Associated Press, более тысячи жителей штата Пернамбуку были вынуждены покинуть свои дома из-за затопления.