Макрон поддержал Афины в споре Греции и Турции

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил во вторник свою поддержку Греции в ее споре с Турцией по поводу принадлежности островов в Эгейском море.

"Я хочу заявить здесь о поддержке всех европейцев и особенно Франции", - заявил Макрон журналистам после саммита ЕС в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

"Никто не может сегодня подвергать опасности суверенитет любого государства-члена ЕС", - добавил он.

"Греческий премьер-министр (Кириакос Мицотакис) очень настоятельно выразил обеспокоенность Греции, справедливую обеспокоенность, и осудил высказывания некоторых турецких официальных лиц, подвергающих сомнению суверенитет Греции над рядом островов", - сказал французский президент.

По его словам, такие высказывания недопустимы.

Турецкие власти обвиняют греческую сторону в милитаризации островов Эгейского моря в нарушение, по их утверждению, существующих договоров. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник в интервью агентству "Анадолу" повторил, что Анкара поставит под сомнение суверенитет Греции над островами, если Афины продолжат посылать туда военных.