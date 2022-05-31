Макрон поддержал Афины в споре Греции и Турции

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил во вторник свою поддержку Греции в ее споре с Турцией по поводу принадлежности островов в Эгейском море.
"Я хочу заявить здесь о поддержке всех европейцев и особенно Франции", - заявил Макрон журналистам после саммита ЕС в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.
"Никто не может сегодня подвергать опасности суверенитет любого государства-члена ЕС", - добавил он.
"Греческий премьер-министр (Кириакос Мицотакис) очень настоятельно выразил обеспокоенность Греции, справедливую обеспокоенность, и осудил высказывания некоторых турецких официальных лиц, подвергающих сомнению суверенитет Греции над рядом островов", - сказал французский президент.
По его словам, такие высказывания недопустимы.
Турецкие власти обвиняют греческую сторону в милитаризации островов Эгейского моря в нарушение, по их утверждению, существующих договоров. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник в интервью агентству "Анадолу" повторил, что Анкара поставит под сомнение суверенитет Греции над островами, если Афины продолжат посылать туда военных.
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