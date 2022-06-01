ЕС готов углублять сотрудничество с Азербайджаном и Арменией для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе - Мишель

Президент Совета ЕС Шарль Мишель подтвердил приверженность Евросоюза к углублению сотрудничества с Азербайджаном и Арменией «для обеспечения безопасности, стабильности, мира и процветания на Южном Кавказе во благо всех людей, живущих в регионе».
В заявлении Мишеля отмечается, что он «приветствовал первое историческое заседание пограничных комиссий двух стран 24 мая» и подчеркнул «исключительную важность обеспечения стабильности и безопасности вдоль государственной границы между Арменией и Азербайджаном, пока будет продолжаться делимитация».
«Мишель подчеркнул, что для устойчивой нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном важно решить все нерешенные вопросы, в том числе, продолжить обсуждение будущего мирного договора и устранить коренные причины конфликта. По его мнению, все основные проблемы, которые привели к первой войне в Нагорном Карабахе, а также к возобновлению боевых действий в 2020 году, должны быть решены всеми заинтересованными сторонами, дабы были созданы условия для прочного и справедливого мира», - говорится в заявлении.
Он добавил, что в данной ситуации, как и в случае с наследием любого конфликта, терминология в этом контексте особенно чувствительна. «Заявление президента Мишеля об итогах встречи лидеров, состоявшейся 22 мая, ни в коем случае не следует интерпретировать как одобрение заранее определенного исхода обсуждений. В конечном счете важнее всего то, что все вопросы решаются всесторонне; это включает в себя права и безопасность всех групп населения», - говорится в заявлении.
Мишель в своем заявлении также подчеркнул необходимость подготовки населения двух стран к миру. Он заявил о намерении «добросовестно заниматься созданием благоприятной атмосферы для продолжения переговоров, а также выразил готовность ЕС усилить свою поддержку мерам укрепления доверия».
Э.Шафиев
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