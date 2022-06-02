Азербайджан и Испания будут сотрудничать в космической отрасли

Азербайджанское космическое агентство «Azerkosmos» и испанская «GTD Ingenieria de Sistemas» (занимается аэрокосмической, оборонной и охранной деятельностью) подписали Протокол о намерениях по сотрудничеству в космической сфере.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на агентство, согласно протоколу «Azerkosmos» и «GTD Ingenieria de Sistemas» будут осуществлять совместную деятельность в сфере космической аналитики и решений, разработки спутниковых систем, обмена знаниями и опытом в рамках образовательных программ.

Документ также предусматривает поддержку научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в космической отрасли в Азербайджане, а также обеспечение трансферта технологий для инженерных решений для спутниковых систем.

«В документе подчеркивается важность применения новейших информационных технологий в сфере дистанционного зондирования и управления геопространственными данными, что в настоящее время является одним из приоритетов космической отрасли», - подчеркивает агентство.

Э.Шафиев