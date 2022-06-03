Россия с 14 июня снимает COVID-ограничения для иностранцев, взъезжающих в РФ авиасообщением и через морские границы

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принял решение о снятии с 14 июня эпидемиологических ограничений на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска.

"Принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска. Соответствующие изменения будут внесены в распоряжение правительства РФ от 16.03.2020 N 635-р и распоряжение от 27 марта 2020 г. N 763-р", - говорится в сообщении штаба.

Кроме того, оперативным штабом принято решение о возобновлении с 14 июня железнодорожного сообщения по маршрутам Ташкент-Самара и Ташкент-Волгоград с частотой 1 раз в неделю на каждом маршруте. Ограничения на въезд граждан Узбекистана в Россию железнодорожным транспортом будут сняты.