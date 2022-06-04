ЕК разрешила Португалии выделить 160 млн евро для поддержки предприятий, потребляющих большие объемы газа

Еврокомиссия (ЕК) объявила, что в контексте событий на Украине дала разрешение португальскому правительству на оказание государственной помощи в 160 млн евро для поддержки предприятий, потребляющих большие объемы газа.

"Предприятия производственного сектора, потребляющие много газа, особенно страдают от высоких цен на энергоносители (...) Такой режим поддержки стоимостью 160 млн евро позволит Португалии помочь им. Мы по-прежнему солидарны с Украиной и ее народом. В то же время мы продолжаем тесно сотрудничать с государствами-членами для обеспечения своевременного, скоординированного и эффективного принятия национальных мер поддержки, сохраняя при этом равные условия конкуренции на едином рынке", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер.

В коммюнике Еврокомиссии объясняется, что данная поддержка Португалии разрешена на основе временных кризисных юридических рамок государственной помощи, принятых в марте 2022 года.

Португалия, опираясь на эти рамки, и в свете последствий событий на Украине уведомила Еврокомиссию о намерении оказать государственную помощь в 160 млн евро для поддержки предприятий, потребляющих большие объемы газа.

В соответствии с этой мерой, уточняют в ЕК, государственная помощь будет осуществлена в виде прямых субсидий.