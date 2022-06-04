SOCAR подписала с BP и Masdar соглашения о сотрудничестве в области ВИЭ

В ходе специальной сессии Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week) в субботу в Шуше SOCAR (Азербайджан) подписала с BP (Великобритания) и Masdar (ОАЭ) соглашения о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Подписи под документом о сотрудничестве между SOCAR и BP поставили первый вице-президент, исполняющий обязанности президента SOCAR Ровшан Наджаф и региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

Соглашение предусматривает изучение потенциала ВИЭ в Азербайджане, сотрудничество в этой области и реализацию совместных проектов.

Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и Masdar (ОАЭ) подписали Наджаф и исполняющий обязанности исполнительного директора Masdar Clean Energy Фаваз Аль Мухаррами.

Документ предусматривает сотрудничество в области ВИЭ.

Сообщается, что соглашения направлены на обеспечение декарбонизации нефтегазовых операций, применение передовых технологий в области энергоэффективности и совместного развития ВИЭ.

Р.Керимов