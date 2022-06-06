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Регион 06.06.2022 17:22

Пашинян, Володин и Зась обсудили шаги по нормализации отношений между Ереваном и Баку

Армения придает важность эффективности механизмов кризисного реагирования ОДКБ, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Парламентская ассамблея ОДКБ - важная площадка, где мы можем поделиться своими видениями и попытаться сделать механизмы ОДКБ более эффективными для реагирования на кризисные ситуации. Это одна из тем, которая очень важная и для нашей страны, и для Организации", - сказал Пашинян на встрече с участниками Совета ПА ОДКБ, председателем ПА ОДКБ, спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным и генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

По словам Пашиняна, Армения считает вопрос эффективности механизмов кризисного реагирования ОДКБ одним из приоритетов своего председательства.

"Надеюсь, что нам удастся прийти по данному вопросу к конкретным решениям", - отметил премьер Армении.

В пресс-службе правительства Армении сообщили, что участники встречи обсудили обстановку на Южном Кавказе, деятельность сформированной между Арменией и Азербайджаном комиссии по делимитации и безопасности границ, разблокирование региональных транспортных коммуникаций,.

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