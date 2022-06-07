SOCAR получила первую прибыль в размере 3 млн манатов от продажи углеродных эмиссий

Компания SOCAR получила прибыль в размере 3 млн манатов ($1,76 млн по текущему курсу) от реализации углеродных эмиссий, говорится в сообщении компании.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», SOCAR впервые сертифицировала выбросы, образующиеся при добыче нефти и газа в рамках проекта Upstream Emission Reduction (UER).
«Этот проект, наряду со значительным сокращением выбросов в нефтегазовом секторе, создал условия для получения дополнительных экономических выгод. За счет реализации проекта был сертифицирован и продан объем выбросов в размере 14,5 тыс. тонн в углеродном эквиваленте, прибыль SOCAR составила 3 млн манатов», - отмечает компания.
SOCAR указывает, что сертификация и продажа указанного объема углеродных выбросов стала возможна в результате реализации проекта совместно с норвежской компанией Carbon Limits.
Меморандум о взаимопонимании по реализации пилотного проекта «Обнаружение и устранение утечек (Leak Detection and Repair - LDAR)» с Carbon Limits был подписан 11 мая 2018 года. «В рамках данного проекта были проведены мониторинги на промыслах нефтегазодобывающих управлений «Бибиэйбатнефть», им. Амирова, Г.З.Тагиева, Н.Нариманова и «Абшероннефть», по итогам которых были обнаружены источники утечек и проведены мероприятия по их устранению», - говорится в информации.
По данным SOCAR, механизм UER является эффективным инструментом для достижения значительного сокращения выбросов парниковых газов в цепочке нефтегазовых операций.
В соответствии с Директивой Европейского Союза о качестве топлива, поставщики нефти и газа реализуют проекты UER для снижения выбросов при операциях, а также для минимизации их воздействия на окружающую среду и получают соответствующие сертификаты. Полученные сертификаты UER затем могут быть проданы поставщикам энергии, и для них это может стать инструментом для достижения своих целей по сокращению выбросов.
«Принимая во внимание успешный опыт, полученный в этой области, SOCAR планирует в будущем реализовать новые проекты по торговле сниженными углеродными эмиссиями в более широких сегментах», - говорится в сообщении.
Н.Аббасова
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