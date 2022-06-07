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СНГ 07.06.2022 16:25

Песков назвал неправильной информацию, что РФ не будет обсуждать с Украиной статус Херсонской и Запорожской областей

В Кремле опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что при заключении нового соглашения России с Украиной в случае, если Киев пойдет на контакт, статус Херсонской и Запорожской областей обсуждаться не будет.

"Нет, это все не так. Это неправильная информация", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он прокомментировал появившуюся в СМИ публикацию.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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