Песков назвал неправильной информацию, что РФ не будет обсуждать с Украиной статус Херсонской и Запорожской областей

В Кремле опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что при заключении нового соглашения России с Украиной в случае, если Киев пойдет на контакт, статус Херсонской и Запорожской областей обсуждаться не будет.

"Нет, это все не так. Это неправильная информация", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он прокомментировал появившуюся в СМИ публикацию.