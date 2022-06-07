В Пекине считают, что разработка ядерных подлодок для Австралии не должна начаться без согласия всех членов МАГАТЭ

Создание ядерных подводных лодок для Канберры в рамках партнерства США, Британии и Австралии (альянс AUKUS) не должно начаться без одобрения всех членов МАГАТЭ, поскольку речь идет о риске нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявили во вторник в МИД КНР.
"США, Британии и Австралии следует действительно исполнять свои обязательства в отношении нераспространения ядерного оружия вместо того, чтобы вредить диалогу между правительствами разных стран. Пока консенсуса среди всех участников МАГАТЭ не будет, этот проект сотрудничества по ядерным подводным лодкам стартовать не должен", - цитирует South China Morning Post (SCMP) слова представителя МИД Чжао Лицзяня.
Он отметил, что по запросу КНР МАГАТЭ решило уже в третий раз обсудить вопрос того, как строительство ядерных подводных лодок для Австралии и передача Канберре ядерных материалов может повлиять на действие ДНЯО.
"Китай неоднократно отмечал, что сотрудничество США, Британии и Австралии по ядерным подводным лодкам... влияет на международный режим нераспространения ядерного оружия, усиливает гонку вооружений и подрывает региональный мир и стабильность", - добавил Чжао Лицзянь.
В сентябре прошлого года президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой в рамках этого партнерства стало объявление о строительстве атомных подводных лодок для Австралии.
При этом Вашингтон, Лондон и Канберра заверяли, что Австралия не получит ядерного оружия, и что все три страны привержены положениям ДНЯО.
Однако, уточняет SCMP, партнерство AUKUS может привести к тому, что Австралия станет первой не обладающей атомным оружием страной, которая получит ядерные подводные лодки: этот прецедент может создать брешь в системе инспектирования МАГАТЭ ядерных объектов в мире.
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