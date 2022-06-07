Европарламент не нашел оснований для изменения своей позиции по переговорам о вступлении Турции в ЕС

Без заметного прогресса в осуществлении Турцией реформ, связанных с перспективой вступления в ЕС, Европарламент (ЕП) не может возобновить переговоры о присоединении этой страны к Евросоюзу, заявили евродепутаты, обсуждая доклад об отношениях с Анкарой за 2021.

"В эти трудные времена ценности и принципы, лежащие в основе любого процесса вступления в ЕС, не могут отходить на второй план за любыми геополитическими обстоятельствами. Вот почему парламент - и я надеюсь, что все институты ЕС - не будут молчать перед лицом нынешней авторитарной спирали, в которую погружается страна", - сказал на пленарной сессии в Страсбурге докладчик ЕП Начо Санчес Амор.

По его словам, "если не будет никаких изменений, я не вижу, как процесс (подготовки) вступления смог бы просуществовать еще лет пять".

В докладе, одобренном во вторник 448 голосами "за", 67 - "против", при 107 воздержавшихся, отмечается, что, несмотря на повторяющиеся заявления Турции о цели вступить в Евросоюз, в течение последних двух лет страна постоянно нарушала свои обязательства, касающиеся процесса присоединения к ЕС.

Доклад также указывает на то, что сотрудничество с ЕС регулярно наталкивается на конфликты при том, что отношения Турции с соседними странами остаются сложными.

Авторы доклада отметили "продолжающееся ухудшение в стране ситуации с правами человека". Выражено сожаление относительно "непрекращающегося юридического и административного давления на гражданское общество, правозащитников, адвокатов и журналистов".

"Приветствуя готовность Турции выступить посредником в войне России против Украины, депутаты Европарламента поддерживают жизненно важное значение хорошего сотрудничества в области внешней политики и безопасности в нынешних сложных условиях, а также приветствуют твердую приверженность страны позициям НАТО и ЕС", - сообщают в ЕП.

Депутаты Европарламента призвали правительство Турции "в духе доброй воли рассмотреть заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО, конструктивно участвовать в усилиях по решению любых нерешенных вопросов и воздерживаться от оказания какого-либо неоправданного давления в этом процессе".

В целом, по мнению евродепутатов, "на данном этапе парламент не может обосновать изменения своей позиции в отношении официальной приостановки переговоров с Турцией о вступлении в ЕС".

По оценке ЕП, "нынешнее правительство Турции намеренно подрывает любое стремление возобновить процедуру присоединения к ЕС".

В докладе Европарламента, принятом в мае 2021 года, говорилось, что отношения между ЕС и Турцией ухудшились до такой степени, что Евросоюзу необходимо провести их глубокую переоценку. "В последние годы правительство Турции все больше дистанцируется от ценностей и стандартов ЕС. В результате отношения были доведены до исторического минимума", - предупредили евродепутаты в минувшем году.

Они настаивали на том, что, если Турция не изменит эту негативную тенденцию, Европейская комиссия должна рекомендовать официально приостановить переговоры о вступлении.