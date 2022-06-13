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Внешняя политика 13.06.2022 15:08

Очередное заседание азербайджано-британской МПК состоится 14 июня

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отправился с визитом в Великобританию для участия в работе пятого заседания совместной азербайджано-британской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

«Заседание МПК состоится в Лондоне 14 июня. На встрече будет рассмотрена работа, проделанная после четвертого заседания МПК, обсуждено дальнейшее улучшение бизнес-среды, увеличение инвестиций, сотрудничество в области энергоперехода, цифровой экономики, инфраструктуры, сельского хозяйства и других направлений», - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», сопредседателем МПК с азербайджанской стороны является министр энергетики Пярвиз Шахбазов, с британской - министр экспорта Майк Фрир.

Предыдущее заседание МПК прошло в Баку 20 мая 2021 года.

Н.Аббасова

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МПК, ЗАСЕДАНИЕ


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