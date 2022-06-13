Товарооборот между Азербайджаном и РФ в 2022г может достигнуть рекордной отметки - Бочарников

Азербайджано-российский товарооборот по итогам 2022 года может достигнуть рекордного показателя - около $4 млрд, заявил посол РФ в Азербайджан Михаил Бочарников.

«Будем надеяться, что по итогам этого года удастся достигнуть рекордной отметки нашего товарооборота - ближе к $4 млрд. Во всяком случае, мы будет делать все, чтобы это произошло, благо все предпосылки для такого роста имеются», - сказал Бочарников в интервью газете «Бакинский рабочий».

Посол отметил, что за 4 месяца текущего года по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана объем товарооборота по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 6,44% - до $893,5 млн.

Бочарников подчеркнул, что объем накопленных российских инвестиций в нефтяной сектор Азербайджана составляет $5 млрд, в ненефтяной - $1,3 млрд. При этом капиталовложения азербайджанской стороны в российскую экономику составляют $1,2 млрд.

Посол, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», отметил, что характерным отличием российско-азербайджанского товарооборота является «смещение больше в ненефтяной сектор развития экономики»: «Этим он в выгодную сторону отличается от товарооборота Азербайджана с рядом других стран, причем отличается в пользу Баку».

Российский посол отметил, что несмотря на рост числа антироссийских санкций, официальная Москва не ожидает ухудшения экономических связей с Баку ввиду дружественных отношений. «Азербайджан - дружественная нам страна, ведет самостоятельную внешнюю политику и не примыкает к тем, кто вводит против нас санкции, что мы высоко оцениваем. Однако, в результате развернутых против России нелегитимных санкций несколько изменилась международная ситуация в целом», - подчеркнул Бочарников.

При этом он посол отметил, что несмотря на санкции, экономические связи, наоборот, активизируются. «В первую очередь, это касается того, что сразу же бросается в глаза - продовольственной темы и снабжения продуктами сельского хозяйства. С учетом того, что основу экспорта между нашими государствами составляют сельхозтовары и продовольствие, значение этого фактора возрастет, и процентная составляющая во взаимном товарообороте может стать еще больше», - добавил дипломат.

По данным ФТС РФ товарооборот между Россией и Азербайджаном в 2021 году составил $3,4 млрд (+16% по сравнению с 2020 годом).

Х.Насирзаде