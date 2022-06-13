Товарооборот между Азербайджаном и РФ в 2022г может достигнуть рекордной отметки - Бочарников

Азербайджано-российский товарооборот по итогам 2022 года может достигнуть рекордного показателя - около $4 млрд, заявил посол РФ в Азербайджан Михаил Бочарников.
«Будем надеяться, что по итогам этого года удастся достигнуть рекордной отметки нашего товарооборота - ближе к $4 млрд. Во всяком случае, мы будет делать все, чтобы это произошло, благо все предпосылки для такого роста имеются», - сказал Бочарников в интервью газете «Бакинский рабочий».
Посол отметил, что за 4 месяца текущего года по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана объем товарооборота по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 6,44% - до $893,5 млн.
Бочарников подчеркнул, что объем накопленных российских инвестиций в нефтяной сектор Азербайджана составляет $5 млрд, в ненефтяной - $1,3 млрд. При этом капиталовложения азербайджанской стороны в российскую экономику составляют $1,2 млрд.
Посол, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», отметил, что характерным отличием российско-азербайджанского товарооборота является «смещение больше в ненефтяной сектор развития экономики»: «Этим он в выгодную сторону отличается от товарооборота Азербайджана с рядом других стран, причем отличается в пользу Баку».
Российский посол отметил, что несмотря на рост числа антироссийских санкций, официальная Москва не ожидает ухудшения экономических связей с Баку ввиду дружественных отношений. «Азербайджан - дружественная нам страна, ведет самостоятельную внешнюю политику и не примыкает к тем, кто вводит против нас санкции, что мы высоко оцениваем. Однако, в результате развернутых против России нелегитимных санкций несколько изменилась международная ситуация в целом», - подчеркнул Бочарников.
При этом он посол отметил, что несмотря на санкции, экономические связи, наоборот, активизируются. «В первую очередь, это касается того, что сразу же бросается в глаза - продовольственной темы и снабжения продуктами сельского хозяйства. С учетом того, что основу экспорта между нашими государствами составляют сельхозтовары и продовольствие, значение этого фактора возрастет, и процентная составляющая во взаимном товарообороте может стать еще больше», - добавил дипломат.
По данным ФТС РФ товарооборот между Россией и Азербайджаном в 2021 году составил $3,4 млрд (+16% по сравнению с 2020 годом).
Х.Насирзаде
Представитель Госдепа США обсудит в Азербайджане вопросы демократии и развития СМИ
Очередное заседание азербайджано-британской МПК состоится 14 июня
Председатель ГА ООН высоко оценил усилия Азербайджана по установлению мира на Южном Кавказе
В Азербайджане за последние сутки не выявлено новых случаев заражения COVID-19
Азербайджан и Турция планируют реализацию совместных проектов в сфере здравоохранения
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составила $485
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
Стокгольм ведет диалог с Анкарой, чтобы уладить разногласия - премьер Швеции
ЕС хочет перехватить у России инициативу по нормализации армяно-азербайджанских отношений – Бочарников
Макрон намерен наращивать вооружение Франции, развивать военную экономику
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
AccessBank — первый азербайджанский банк, присоединившийся к инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей Олимпиады на тему «Год города Шуша»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ