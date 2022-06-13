Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

10.06 $/bbl +/- WTI 120.67 -0.84 Brent 122.01 -1.06

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 13.06.2022 17:58

Товарооборот между Азербайджаном и РФ в 2022г может достигнуть рекордной отметки - Бочарников

Азербайджано-российский товарооборот по итогам 2022 года может достигнуть рекордного показателя - около $4 млрд, заявил посол РФ в Азербайджан Михаил Бочарников.

«Будем надеяться, что по итогам этого года удастся достигнуть рекордной отметки нашего товарооборота - ближе к $4 млрд. Во всяком случае, мы будет делать все, чтобы это произошло, благо все предпосылки для такого роста имеются», - сказал Бочарников в интервью газете «Бакинский рабочий».

Посол отметил, что за 4 месяца текущего года по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана объем товарооборота по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 6,44% - до $893,5 млн.

Бочарников подчеркнул, что объем накопленных российских инвестиций в нефтяной сектор Азербайджана составляет $5 млрд, в ненефтяной - $1,3 млрд. При этом капиталовложения азербайджанской стороны в российскую экономику составляют $1,2 млрд.

Посол, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», отметил, что характерным отличием российско-азербайджанского товарооборота является «смещение больше в ненефтяной сектор развития экономики»: «Этим он в выгодную сторону отличается от товарооборота Азербайджана с рядом других стран, причем отличается в пользу Баку».

Российский посол отметил, что несмотря на рост числа антироссийских санкций, официальная Москва не ожидает ухудшения экономических связей с Баку ввиду дружественных отношений. «Азербайджан - дружественная нам страна, ведет самостоятельную внешнюю политику и не примыкает к тем, кто вводит против нас санкции, что мы высоко оцениваем. Однако, в результате развернутых против России нелегитимных санкций несколько изменилась международная ситуация в целом», - подчеркнул Бочарников.

При этом он посол отметил, что несмотря на санкции, экономические связи, наоборот, активизируются. «В первую очередь, это касается того, что сразу же бросается в глаза - продовольственной темы и снабжения продуктами сельского хозяйства. С учетом того, что основу экспорта между нашими государствами составляют сельхозтовары и продовольствие, значение этого фактора возрастет, и процентная составляющая во взаимном товарообороте может стать еще больше», - добавил дипломат.

По данным ФТС РФ товарооборот между Россией и Азербайджаном в 2021 году составил $3,4 млрд (+16% по сравнению с 2020 годом).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РФ, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Компании из РФ реализуют в Азербайджане инвестпроекты на сумму более $2 млрд - Вольвач Россия направит в Азербайджан представителей по АПК и экономике – торгпред РФ в Баку Алиев уверен в укреплении экономического сотрудничества Баку и Москвы Россия в 2016 году вышла на второе место среди внешнеторговых партнеров Азербайджана - посол в Баку Алиев и Медведев обсудили перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az