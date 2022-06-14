Индия в январе-апреле купила у Азербайджана свыше 275 тыс. т нефти

Индия в апреле 2022 года увеличила импорт нефти на 14% год к году, но снизила на 10% относительно марта 2022 года, до 20,52 млн тонн, следует из данных министерства торговли Индии.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", при этом в целом за четыре месяца страна импортировала 77,23 млн тонн нефти, что на 36% больше, чем годом ранее.
Индия в январе-апреле закупила у Азербайджана свыше 275,4 тыс. тонн нефти, в том числе 138,45 тыс. тонн в апреле. В целом, в апреле Азербайджан занял 17-ую позицию по объему поставок нефти в Индию.
В целом за январь-апрель Индия закупила у РФ 2,28 млн тонн нефти (рост в 4,4 раза г/г), что составляет около 3% от импорта данного вида сырья. При этом в феврале республика вообще не закупала российскую нефть, а в январе приобрела 260,3 тыс. тонн (в 1,9 раза меньше г/г).
Ранее СМИ сообщали, что с момента начала военных действий в Украине государственные и частные НПЗ Индии увеличили объемы закупок нефти в РФ, поскольку российские сорта предлагаются с существенным дисконтом по отношению к Brent.
Во вторник индийское издание The Economic Times со ссылкой на источники и аналитиков сообщило, что в мае Россия стала вторым по величине поставщиком нефти в Индию, оттеснив Саудовскую Аравию. По данным издания, на российские сорта приходилось около 16,5% всего индийского импорта нефти, при этом в структуре российского экспорта поставки в Индию достигли 18% (относительно 1% до спецоперации).
Импорт в Индию (тонны)
|
Страна
|
Апрель 2022
|
Январь-апрель 2022
|
1.
|
Ирак
|
5 232 682,56
|
20 165 415,32
|
2.
|
Саудовская Аравия
|
3 783 271,40
|
15 790 791,18
|
3.
|
Арабские Эмираты
|
3 164 262,00
|
8 305 921,00
|
4.
|
Россия
|
1 620 580,21
|
2 277 844,21
|
5.
|
США
|
1 557 374,54
|
7 460 051,01
|
6.
|
Нигерия
|
922 433,00
|
4 071 587,40
|
7.
|
Кувейт
|
707 525,60
|
4 029 549,60
|
8.
|
Оман
|
692 916,38
|
2 535 382,82
|
9.
|
Катар
|
674 851,00
|
1 010 994,00
|
10.
|
Мексика
|
573 500,52
|
2 034 828,03
|
11.
|
Колумбия
|
442 214,46
|
1 465 344,59
|
12.
|
Ангола
|
263 704,12
|
1 456 177,45
|
13.
|
Египет
|
205 942,24
|
957 643,04
|
14.
|
Израиль
|
149 837,03
|
300 006,03
|
15.
|
Экваториальная Гвинея
|
145 740,10
|
370 300,07
|
16.
|
Бразилия
|
144 075,17
|
855 125,29
|
17.
|
Азербайджан
|
138 450,00
|
275 416,00
|
18.
|
Эквадор
|
103 372,94
|
282 366,59
|
19.
|
Малайзия
|
548,51
|
503 468,40
|
Общий
|
20 523 281,80
|
77 225 544,19
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