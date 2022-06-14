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ТЭК 14.06.2022 13:25

Индия в январе-апреле купила у Азербайджана свыше 275 тыс. т нефти

Индия в апреле 2022 года увеличила импорт нефти на 14% год к году, но снизила на 10% относительно марта 2022 года, до 20,52 млн тонн, следует из данных министерства торговли Индии.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", при этом в целом за четыре месяца страна импортировала 77,23 млн тонн нефти, что на 36% больше, чем годом ранее.

Индия в январе-апреле закупила у Азербайджана свыше 275,4 тыс. тонн нефти, в том числе 138,45 тыс. тонн в апреле. В целом, в апреле Азербайджан занял 17-ую позицию по объему поставок нефти в Индию.

В целом за январь-апрель Индия закупила у РФ 2,28 млн тонн нефти (рост в 4,4 раза г/г), что составляет около 3% от импорта данного вида сырья. При этом в феврале республика вообще не закупала российскую нефть, а в январе приобрела 260,3 тыс. тонн (в 1,9 раза меньше г/г).

Ранее СМИ сообщали, что с момента начала военных действий в Украине государственные и частные НПЗ Индии увеличили объемы закупок нефти в РФ, поскольку российские сорта предлагаются с существенным дисконтом по отношению к Brent.

Во вторник индийское издание The Economic Times со ссылкой на источники и аналитиков сообщило, что в мае Россия стала вторым по величине поставщиком нефти в Индию, оттеснив Саудовскую Аравию. По данным издания, на российские сорта приходилось около 16,5% всего индийского импорта нефти, при этом в структуре российского экспорта поставки в Индию достигли 18% (относительно 1% до спецоперации).

Импорт в Индию (тонны)

Страна

Апрель 2022

Январь-апрель 2022

1.

Ирак

5 232 682,56

20 165 415,32

2.

Саудовская Аравия

3 783 271,40

15 790 791,18

3.

Арабские Эмираты

3 164 262,00

8 305 921,00

4.

Россия

1 620 580,21

2 277 844,21

5.

США

1 557 374,54

7 460 051,01

6.

Нигерия

922 433,00

4 071 587,40

7.

Кувейт

707 525,60

4 029 549,60

8.

Оман

692 916,38

2 535 382,82

9.

Катар

674 851,00

1 010 994,00

10.

Мексика

573 500,52

2 034 828,03

11.

Колумбия

442 214,46

1 465 344,59

12.

Ангола

263 704,12

1 456 177,45

13.

Египет

205 942,24

957 643,04

14.

Израиль

149 837,03

300 006,03

15.

Экваториальная Гвинея

145 740,10

370 300,07

16.

Бразилия

144 075,17

855 125,29

17.

Азербайджан

138 450,00

275 416,00

18.

Эквадор

103 372,94

282 366,59

19.

Малайзия

548,51

503 468,40

Общий

20 523 281,80

77 225 544,19
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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