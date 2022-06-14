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Макроэкономика 14.06.2022 17:42

Рост ВВП G20 в I квартале продолжил замедляться и составил 0,7% - ОЭСР

Рост ВВП государств G20 в январе-марте замедлился до 0,7% в поквартальном выражении после повышения на 1,3% в последние три месяца прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Это отражает, в первую очередь, ухудшение ситуации в США, где ВВП в первом квартале ВВП снизился на 0,4% (после роста на 1,7% в октябре-декабре).

В Австралии и Индонезии темпы подъема ВВП замедлились более чем на 2 процентных пункта - соответственно до 0,8% с 3,6% и до 0,9% с 3,1%. Также ослабление экономического роста, хотя и менее выраженное, было отмечено в Канаде, Чили, индии, Италии, Южной Корее, Турции и Великобритании.

При этом объем ВВП Франции в прошлом квартале сократился на 0,2%, Японии - на 0,1%.

Рост экономики Саудовской Аравии ускорился до 2,6% (в четвертом квартале - 1,6%) за счет нефтяной отрасли, что стало самым значительным повышением среди стран "двадцатки".

Также ОЭСР сообщила, что оценка роста реального ВВП стран, входящих в организацию, в первом квартале была пересмотрена до 0,3% по сравнению с объявленными прежде 0,1%. Это изменение учитывает данные о резком росте экономики Ирландии (на 10,8%), которых не было ранее. Кроме того, были улучшены оценки ВВП Италии и Японии.

ОЭСР в четвертом квартале 2021 года и в первом квартале 2022 года не учитывает в своих расчетах данные по РФ, "поскольку надежные оценки недоступны, и итоговые показатели G20 соответствующим образом переоценены", говорится в сообщении.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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