Инфляция в России замедлилась до уровня конца марта в 16,7%

Росстат на неделе с 4 по 10 июня 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию в 0,14% после дефляции 0,01% неделей ранее, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 10 июня снизились также на 0,14%, с начала года цены выросли на 11,64%.

Среднесуточное снижение цен за 10 дней июня 2022 года, по данным Росстата, составило 0,014% (против среднесуточного прироста в 0,023% 7 дней июня 2021 года и 0,019% за 15 дней июня 2021 года).

Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась примерно до 16,7% с 17,0% на 3 июня и 17,10% на конец мая после 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

За период с 4 по 10 июня 2022 г. снизились цены: на сахарный песок - на 1,4%, молоко стерилизованное - на 0,9%, яйца куриные - на 0,8%, свинину, крупу гречневую, макаронные изделия, чай черный - на 0,5%, вермишель - на 0,3%.

Одновременно выросли цены: на маргарин - на 0,9%, рис - на 0,5%, соль, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания - на 0,4%.

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,1% (неделей ранее подешевела на 3,0%), в том числе помидоры - на 8,9%, огурцы - на 8,3%, капуста белокочанная - на 6,4%, бананы - на 3,1%, свекла столовая - на 2,0%, морковь - на 1,3%, лук репчатый - на 1,2%. В то же время цены на яблоки выросли на 0,8%, картофель - на 0,3%.

В группе наблюдаемых медикаментов подешевели: нимесулид - на 0,6%, эргоферон - на 0,5%, поливитамины - на 0,4%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: электропылесосы - на 1,7%, щетки зубные - на 1,3%, спички - на 1,0%, пасты зубные и мыло туалетное - на 0,6%.

Цены на плиты ДСП снизились на 2,1%, телевизоры - на 1,4%, кроссовки для детей - на 0,5%, смартфоны, спортивные костюмы детские - на 0,3%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Стоимость полета в эконом-классе самолета (этот показатель с апреля включен в корзину товаров и услуг расчета недельной инфляции вместо турпоездок в Турцию) в среднем по России снизилась за неделю на 2,3% (неделей ранее - повысилась на 7,7%).