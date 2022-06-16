Азербайджан сотрудничает с Еврокомиссией по вопросу увеличения поставок газа в Европу - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что спрос на энергоресурсы страны в мире, в том числе в Европе, растет.
«Ситуация в Европе сегодня изменилась коренным образом. Спрос на энергоресурсы Азербайджана растет, и мы со своей стороны делаем все возможное для удовлетворения данного спроса», сказал Алиев в четверг, выступая на IX Глобальном Бакинском форуме.
По его словам, за последние месяцы несколько стран Европы обратились к Азербайджану по вопросу поставок газа. «Это не так просто, так как нам надо наращивать добычу газа. В настоящее время по этому вопросу мы сотрудничаем с Еврокомиссией», - добавил президент.
Ранее президент Алиев заявил, что экспорт газа из Азербайджана в 2021 году составил 22 млрд кубометров, в 2022 году объем экспорта составит 24 млрд кубометров, в том числе свыше 10 млрд кубометров газа в Европу.
В настоящее время покупателями газа являются Грузия, Турция, Италия, Греция и Болгария.
А.Азизов
Алиев: Мы уже получили меседжи, что институт Минской группы больше не будет функционировать
Алиев призвал Ереван отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и перестать поднимать тему «статуса Карабаха»
Открытие Зангезурского коридора является одним из фундаментальных элементов для мира на Южном Кавказе - Алиев
Число случаев COVID-19 в мире превысило 537 млн - университет Хопкинса
В Грузии зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
Китай направил в Японское море наиболее современные корабли
Литва поставила Украине вооружений и военной техники на 15,5 млн евро
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
AccessBank — первый азербайджанский банк, присоединившийся к инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей Олимпиады на тему «Год города Шуша»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ