Азербайджан сотрудничает с Еврокомиссией по вопросу увеличения поставок газа в Европу - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что спрос на энергоресурсы страны в мире, в том числе в Европе, растет.

«Ситуация в Европе сегодня изменилась коренным образом. Спрос на энергоресурсы Азербайджана растет, и мы со своей стороны делаем все возможное для удовлетворения данного спроса», сказал Алиев в четверг, выступая на IX Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, за последние месяцы несколько стран Европы обратились к Азербайджану по вопросу поставок газа. «Это не так просто, так как нам надо наращивать добычу газа. В настоящее время по этому вопросу мы сотрудничаем с Еврокомиссией», - добавил президент.

Ранее президент Алиев заявил, что экспорт газа из Азербайджана в 2021 году составил 22 млрд кубометров, в 2022 году объем экспорта составит 24 млрд кубометров, в том числе свыше 10 млрд кубометров газа в Европу.

В настоящее время покупателями газа являются Грузия, Турция, Италия, Греция и Болгария.

А.Азизов