Макрон обещает поддержку Киеву в его противостоянии с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал продолжать оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе и во всех формах, чтобы она "могла противостоять" действиям России.

"Мы продолжим эту поддержку в долгосрочной перспективе во всех ее формах. ... Я всегда был постоянен. Франция была рядом с Украиной с первого дня", - сказал Макрон в ходе визита в Ирпень, сообщает телеканал France 24 в четверг.

По данным телеканала, президент Франции отрицал какие-либо разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Сегодня необходимо, чтобы Украина могла сопротивляться и побеждать... Мы на стороне украинцев и украинок однозначно", - добавил он.