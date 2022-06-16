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СНГ 16.06.2022 17:36

Макрон обещает поддержку Киеву в его противостоянии с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал продолжать оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе и во всех формах, чтобы она "могла противостоять" действиям России.

"Мы продолжим эту поддержку в долгосрочной перспективе во всех ее формах. ... Я всегда был постоянен. Франция была рядом с Украиной с первого дня", - сказал Макрон в ходе визита в Ирпень, сообщает телеканал France 24 в четверг.

По данным телеканала, президент Франции отрицал какие-либо разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Сегодня необходимо, чтобы Украина могла сопротивляться и побеждать... Мы на стороне украинцев и украинок однозначно", - добавил он.

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Тэги: УКРАИНА, МАКРОН, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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