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Внешняя политика 16.06.2022 16:23

Джонсон отмечает «большую роль» Азербайджана в качестве альтернативного поставщика энергоресурсов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю начала работы в четверг в Баку IX Глобального Бакинского форума.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на официальный сайт главы азербайджанского государства, в своем письме Джонсон отметил роль Азербайджана в качестве альтернативного поставщика энергоресурсов. «(…) мы должны прекратить нашу энергозависимость от России. Роль Азербайджана, как альтернативного поставщика, очень большая», - отметил он.

Премьер Великобритании в своем послании также подчеркнул, что освобожденные территории Азербайджана – Карабах и Восточный Зангезур - имеют шанс стать новым центром развития технологий.

«Восстановление западных районов (Карабаха и Восточного Зангезура – ИФ), освобожденных от оккупации в 2020 году, несомненно, является важнейшей задачей для вашего народа. Эти регионы имеют возможность стать новым центром культуры, экологических технологий и инноваций. Однако, остается проблема, мины и другое оружие загрязнили эту территорию. Я рад, что британские специалисты и компании по разминированию работают вместе со своими азербайджанскими коллегами над устранением этой угрозы. Это стало бы крупным шагом к примирению и успешному заселению этих земель, а также продемонстрировало бы региональное лидерство Азербайджана в его приверженности не устанавливать новые мины и подписать соглашение о запрещении противопехотных мин», - отметил Джонсон.

Э.Шафиев

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЕ, ПРЕМЬЕР, ПОСЛАНИЕ


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