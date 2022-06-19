Заявление «Интерфакса» о попытке взлома телеграм-каналов агентства

В ночь с субботы на воскресенье злоумышленниками была предпринята попытка взлома персонального аккаунта одного из редакторов "Интерфакса", ответственного за администрирование телеграм-каналов агентства, в результате которой в них было размещено сообщение, к которому агентство "Интерфакс" не имеет никакого отношения.

Действия злоумышленников были пресечены в течение трех минут, провокационное сообщение удалено.

Атака была предпринята только в отношении телеграм-аккаунта; внутренняя сеть агентства и клиентские сервисы затронуты не были.

Служба безопасности "Интерфакса" изучает произошедшее. В настоящее время известно, что атака происходила с зарубежных ip-адресов.

"Интерфакс" расценивает действия хакеров как преступление и обратится в правоохранительные органы.