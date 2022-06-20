Казахстан поставит Ирану 1 млн тонн зерна урожая 2022-2023гг

Министерства сельского хозяйства Казахстана и Ирана подписали меморандум о поставке зерновых культур в ИРИ в объеме 1 млн тонн, сообщила в понедельник пресс-служба Минсельхоза Казахстана
"В ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Исламскую Республику Иран министрами сельского хозяйства двух государств был подписан меморандум о поставке зерновых культур в ИРИ в объеме 1 млн тонн. Поставка будет осуществляться из урожая 2022-2023 годов", - говорится в сообщении.
Также стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства, который предполагает сотрудничество в области садоводства (увеличения объемов экспорта различных сухих и свежих фруктов, субтропических фруктов), сельхознауке (производство органических продуктов, современные методы орошения садоводства и технологии, питание), инвестициях в АПК (реформирование и улучшение управления яблоневыми и другими фруктовыми садами в Казахстане, развитие интенсивных яблоневых садов в Казахстане), животноводческой продукции, а также фитосанитарной безопасности.
Кроме того, министры сельского хозяйства Казахстана и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве в торговле и транзите сельскохозяйственной продукции.
"В рамках документа Казахстан намерен осуществлять поставки в Иран следующей продукции: зерновые культуры (пшеница, ячмень, кукуруза), масличные культуры (семена льна), растительные масла (подсолнечное масло), кондитерские изделия, мясо (баранина, говядина) и мясная продукция", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Иран будет поставлять в Казахстан овощи (картофель, лук, морковь, огурцы), фрукты (яблоки, груши, айва, финики, инжир, ананасы), молочные продукты и продукцию водного промысла.
Ранее сообщалось, что в соответствии с подписанным меморандумом Иран обеспечит свободный транзит казахстанской пшеницы и других сельскохозяйственных товаров через свою территорию, без дополнительных пошлин и сборов. Стороны будут поощрять ввоз пшеницы, произведенной в Казахстане, в Иран по операциям СВОП и, с другой стороны, вывоз такого же количества пшеницы с выездных границ Ирана.
Со своей стороны Казахстан берет на себя обязательства по оказанию поддержки иранских грузов сельскохозяйственного происхождения.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и министерство дорог и городского развития Ирана обязались поддерживать контакт с соответствующими органами третьих стран, чтобы обеспечить транзит товаров с оптимальной скоростью и ценой.
По данным Минсельхоза Казахстана, товарооборот в сфере АПК между Казахстаном и ИРИ за январь-март 2022 года составил $167,5 млн, что на 45,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Экспорт вырос на 1,6 раза и составил $135,7 млн, импорт вырос на 16,1%, $31,8 млн .
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