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ТЭК 21.06.2022 17:21

США продолжают обсуждать с партнерами меры ограничения стоимости экспортируемой РФ нефти - Йеллен

США и их союзники продолжают обсуждать меры, которые позволили бы ограничить стоимость экспортируемой Россией нефти, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного потолка.

"Мы продолжаем продуктивные переговоры с нашими партнерами и союзниками по всему миру относительно того, как можно ограничить приток доходов от продажи энергоресурсов в Россию, предотвратив при этом негативные последствия для мировой экономики", - заявила Йеллен в ходе пресс-конференции в Торонто.

"Мы обсуждаем введение ценового потолка или других ценовых условий, которые могли бы усилить уже принятые или только предложенные ограничения со стороны Европы, США, Великобритании и других стран", - приводит слова Йеллен агентство Bloomberg.

Объясняя, о каких ценовых условиях идет речь, Йеллен заявила, что это может быть ограничение для стоимости продаваемой нефти, которое позволит танкерам получать страховку.

Порядка 90% мирового рынка страхования танкеров приходится на ассоциацию страховых компаний International Group of P&I Clubs, которая подчиняется европейскому законодательству.

Отвечая на вопрос о том, будут ли какие-то решения приняты к саммиту G7, который пройдет 26-28 июня в Германии, Йеллен ответила: "Следите за новостями. Мы действительно активно работаем над этим с нашими партнерами".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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