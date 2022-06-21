США продолжают обсуждать с партнерами меры ограничения стоимости экспортируемой РФ нефти - Йеллен

США и их союзники продолжают обсуждать меры, которые позволили бы ограничить стоимость экспортируемой Россией нефти, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного потолка.
"Мы продолжаем продуктивные переговоры с нашими партнерами и союзниками по всему миру относительно того, как можно ограничить приток доходов от продажи энергоресурсов в Россию, предотвратив при этом негативные последствия для мировой экономики", - заявила Йеллен в ходе пресс-конференции в Торонто.
"Мы обсуждаем введение ценового потолка или других ценовых условий, которые могли бы усилить уже принятые или только предложенные ограничения со стороны Европы, США, Великобритании и других стран", - приводит слова Йеллен агентство Bloomberg.
Объясняя, о каких ценовых условиях идет речь, Йеллен заявила, что это может быть ограничение для стоимости продаваемой нефти, которое позволит танкерам получать страховку.
Порядка 90% мирового рынка страхования танкеров приходится на ассоциацию страховых компаний International Group of P&I Clubs, которая подчиняется европейскому законодательству.
Отвечая на вопрос о том, будут ли какие-то решения приняты к саммиту G7, который пройдет 26-28 июня в Германии, Йеллен ответила: "Следите за новостями. Мы действительно активно работаем над этим с нашими партнерами".
Президенты Азербайджана и Узбекистана подписали декларацию об углублении стратегического партнерства
Алиев и Мирзиеев обсудили широкую повестку сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном
ВМС Азербайджана проводят тактические учения на Каспии с привлечением свыше 30 военных кораблей и катеров
В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19
Расходы британцев на еду в 2022 году вырастут на 380 фунтов
Турпоток в Азербайджан за 5 месяцев вырос в 2,2 раза, но в 2,3 раза меньше, чем в январе-мае 2019г
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ЕС осознает собственный ущерб от антироссийских санкций, но поддержка Украины того стоит - ЕК
На Украину неожиданно прибыл генпрокурор США
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Онлайн-кредит от Yelo Bank – быстро и выгодно
Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ