Эквадор может приостановить экспорт нефти из-за протестов в стране

Petroecuador предупредила о возможности вынужденной приостановки экспорта нефти, если протесты коренных народов продолжат мешать добыче, заявил главный исполнительный директор нефтяной госкомпании Итало Седено.
"Если в какой-то момент в наших резервуарах в Лаго-Агрио, Балао, Амазонас, Пунта-Горда нефти будет не больше, чем только для внутреннего потребления, очевидно, что нам придется приостановить экспорт", - сказал он на пресс-конференции.
Компания заранее объявила форс-мажор, чтобы защитить себя в случае, если она не сможет выполнить контракты, сообщает агентство Bloomberg. По словам Седено, до сих пор Petroecuador не приостанавливал экспорт, поскольку внутренний рынок остается обеспеченным топливом. Текущих запасов хватит минимум на четыре-пять дней.
По словам главы компании, если протесты не утихнут, добыча нефти к концу месяца может упасть более чем вдвое - до 130 тыс. баррелей в сутки. К настоящему времени производство сократилось примерно на 29 тыс. б/с. Протестующие нацелены на основные месторождения Petroecuador, на долю которых приходится около 80% добычи нефти.
Неделю назад организация коренных народов CONAIE начала акции протеста против высокой стоимости жизни и экономической политики консервативного правительства, потребовав снижения цен на топливо. Правительство заявило, что готово вести переговоры, но отказалось от увеличения субсидий на топливо.
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