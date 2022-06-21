На Украину неожиданно прибыл генпрокурор США

Генпрокурор США Меррик Гарланд во вторник прибыл с необъявленным визитом на Украину, сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на представителя американского минюста.

"Генеральный прокурор Гарланд сейчас находится с необъявленным визитом на Украине", - сообщил собеседник телеканала.

По его словам, Гарланд, в частности, намерен провести встречу с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой. В ходе этой встречи Гарланд планирует обсудить "предпринимаемые усилия по задержанию и привлечению к ответственности людей, причастных к совершению военных преступлений на Украине".