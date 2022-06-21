Баку и Ташкент предпримут дополнительные шаги по ВТС - Алиев

Баку и Ташкент предпримут дополнительные шаги по военному и военно-техническому сотрудничеству (ВТС), заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Конечно, с учетом ситуации в мире, каждая страна должна стремиться укреплять свою обороноспособность. Сегодня часть нашего диалога с Шавкатом Миромоновичем (Мирзиеевым - ИФ) была посвящена этому вопросу. Даны соответствующие поручения", - сказал Алиев во вторник в Ташкенте на переговорах с президентом Узбекистана.
Алиев отметил, что будут предприняты дополнительные шаги по военному, военно-техническому сотрудничеству с Ташкентом, а также в сфере военного образования.
"Мы будем укреплять наше взаимодействие в этом направлении, так как и в Узбекистане, и в Азербайджане, есть темы, которые нужно обсуждать, имеются внешние риски, с которыми нашим народам приходится сталкиваться. Поэтому, считаю, что обмен опытом и практическое взаимодействие в этой области будет важнее, чем обычно", - добавил президент Азербайджана.
Б.Рустамбеков
Нафтогаз считает достаточным запас газа к зиме в 15 млрд куб. м, пробует договориться об импорте СПГ
Дополнительные рейсы из Грозного в Азербайджан открываются с 1 июля
Southwestern Energy запускает программу обратного выкупа акций на $1 млрд
Школа в Физули, строящаяся Узбекистаном, будет готова к следующему учебному году - Алиев
В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
Суд в Молдавии продлил на 30 суток домашний арест экс-президента Игоря Додона
Глава правительства Грузии приглашен на саммит НАТО в Мадриде
Финляндия 1 июля отменит ограничения на выдачу виз россиянам
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Онлайн-кредит от Yelo Bank – быстро и выгодно
Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ