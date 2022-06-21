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Внешняя политика 21.06.2022 21:51

Баку и Ташкент предпримут дополнительные шаги по ВТС - Алиев

Баку и Ташкент предпримут дополнительные шаги по военному и военно-техническому сотрудничеству (ВТС), заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Конечно, с учетом ситуации в мире, каждая страна должна стремиться укреплять свою обороноспособность. Сегодня часть нашего диалога с Шавкатом Миромоновичем (Мирзиеевым - ИФ) была посвящена этому вопросу. Даны соответствующие поручения", - сказал Алиев во вторник в Ташкенте на переговорах с президентом Узбекистана.

Алиев отметил, что будут предприняты дополнительные шаги по военному, военно-техническому сотрудничеству с Ташкентом, а также в сфере военного образования.

"Мы будем укреплять наше взаимодействие в этом направлении, так как и в Узбекистане, и в Азербайджане, есть темы, которые нужно обсуждать, имеются внешние риски, с которыми нашим народам приходится сталкиваться. Поэтому, считаю, что обмен опытом и практическое взаимодействие в этой области будет важнее, чем обычно", - добавил президент Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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