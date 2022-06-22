Манат подорожал к евро и лире, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 22 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 22 июня ЦБА установил на уровне 1,7842 маната/1EUR (21 июня - 1,7892 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 22 июня установил на уровне 0,0309 манат/1RUB (21 июня - 0,0307 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 22 июня установил на уровне 0,0981 манат/1TRY (21 июня -0,0982 манат/1TRY).

Б.Рустамбеков