Глава Volkswagen видит риски для автопредприятий в связи с отказом ФРГ от российского газа

Переход Германии с российских энергоресурсов на другие источники происходит недостаточно быстро, чтобы оградить немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) от неожиданного прекращения поставок природного газа, заявил гендиректор VW Герберт Дисс.

В связи с этим, VW будет сохранять возможность использования угля вместо природного газа на электрических подстанциях своего основного предприятия в Вольфсбурге, сказал Дисс в интервью агентству Bloomberg в ходе Катарского экономического форума.

Германия уже добилась определенного прогресса в снижении зависимости от импорта российских энергоресурсов, например, за счет закупки СПГ в США и других странах, однако создание необходимой инфраструктуры для дальнейших изменений требует времени.

"Возможно, это происходит недостаточно быстро, чтобы справиться с резким спадом поставок, - отметил Дисс. - В долгосрочной перспективе, я уверен, мы станем независимыми от российского газа".

Конфликт на территории Украины, повышение процентных ставок и усиление инфляции по всему миру сказываются на аппетите инвесторов к риску, однако реального снижения спроса на автомобили не происходит, заявил Дисс.

Портфель заказов на электромобили VW заполнен "примерно на один год", и компания рассчитывает достичь поставленных на 2022 год целей.

"Мы не видим сигналов снижения потребительского спроса в данный момент, но это может измениться", - сказал Дисс.

Акции VW теряют в цене 4% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 31%.