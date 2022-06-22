На борту самолета Ан-30, разбившегося в Якутии, было семь человек

Семь человек находилось на борту Ан-30, по предварительным данным, потерпевшего крушение при заходе на посадку в аэропорту Оленек в Якутии, сообщили в среду "Интерфаксу" в аэропорту Якутска.
"По спискам на вылет на борту находилось пять членов экипажа и два техника", - сказали в аэропорту.
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