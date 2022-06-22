На Украине арестовано имущество депутата Медведчука, найденное при обыске

По решению Лычаковского районного суда Львова арестованы 279 картин, статуэтки, посуда и железнодорожный вагон-ресторан, обнаруженные при обыске 7 июня в доме обвиняемого в госизмене депутата украинской Рады Виктора Медведчука.
"17.06.2022 следователь судья удовлетворил ходатайство генерального прокурора и наложил арест на имущество подозреваемого Медведчука В.В., которое было обнаружено в процессе проведения обыска 07.06.2022 года в доме и земельном участке, принадлежащих ему на праве частной собственности", - говорится в сообщении райсуда, опубликованном на его сайте в среду.
В сообщении уточняется, что арестованы 279 картин, четыре статуэтки, 10 часов, пять чашек, 31 коробка с элементами посуды, железнодорожный вагон-ресторан с мебелью, предметами интерьера и посуды.
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