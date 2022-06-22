Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

21.06 $/bbl +/- WTI 110.65 +0.79 Brent 114.65 +0.52

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.06.2022 17:15

На Украине арестовано имущество депутата Медведчука, найденное при обыске

По решению Лычаковского районного суда Львова арестованы 279 картин, статуэтки, посуда и железнодорожный вагон-ресторан, обнаруженные при обыске 7 июня в доме обвиняемого в госизмене депутата украинской Рады Виктора Медведчука.

"17.06.2022 следователь судья удовлетворил ходатайство генерального прокурора и наложил арест на имущество подозреваемого Медведчука В.В., которое было обнаружено в процессе проведения обыска 07.06.2022 года в доме и земельном участке, принадлежащих ему на праве частной собственности", - говорится в сообщении райсуда, опубликованном на его сайте в среду.

В сообщении уточняется, что арестованы 279 картин, четыре статуэтки, 10 часов, пять чашек, 31 коробка с элементами посуды, железнодорожный вагон-ресторан с мебелью, предметами интерьера и посуды.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az