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ТЭК 22.06.2022 17:46

Путин: поставки российской нефти в Китай и Индию «заметно растут»

РФ наращивает поставки нефти в Китай и Индию, заявил президент Владимир Путин в обращении участникам делового совета стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

По его словам, деловые круги стран БРИКС расширяют взаимовыгодные связи с Россией, "в свою очередь расширяется российское присутствие в странах БРИКС". "Заметно растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию", - заметил глава российского государства.

После введения санкций ЕС, Великобритании и США в отношении импорта российской нефти на рынке начали говорить об увеличении ее экспорта в страны Азии, в частности в Китай и Индию. Подтверждением этому были также слова вице-премьера РФ Александра Новака о том, что российские компании переориентируют поставки на восток. В настоящее время статистика экспорта недоступна.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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