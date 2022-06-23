Путин примет очное участие в Каспийском саммите в Ашхабаде 29 июня - Песков

Президент РФ Владимир Путин 29 июня в очном формате примет участие в Каспийском саммите в Ашхабаде. "Планирует", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент очно принять участие в этом саммите. В случае, если "на полях" саммита у президента будут запланированы двусторонние встречи, Песков пообещал об этом сообщить.

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