РФ в этом сельхозгоду далеко не полностью использует экспортный потенциал по зерну

Россия в этом сельхозгоду (заканчивается 30 июня) далеко не полностью использует экспортный потенциал по зерну, будет "недовывоз довольно приличных объемов", сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции в четверг в Москве.

"У нас довольно существенный недовывоз. Общий экспорт зерна составит порядка 45 млн тонн, и в его составе около 37 млн тонн пшеницы. Это все равно хороший объем, мы сохраняем при этом первое место по поставкам пшеницы на мировой рынок, - сказал он. - Хотя вывоз мог быть и больше, экспортный потенциал больше. Но он ограничен квотой и пошлинами. И из-за этого недовывоз довольно приличных объемов".

По его словам, в результате пополняются запасы зерна, что приводит к снижению цен на внутреннем рынке. "От того, как будет регулироваться рынок в предстоящем сезоне, который начнется 1 июля, во многом будет зависеть в том числе и его состояние", - сказал он.

Злочевский также прогнозирует, что сбор пшеницы в этом году составит 83-84 млн тонн. Месяц назад его оценка составляла 80 млн тонн. "Рекорда мы не получим, но реально получим очень хороший урожай. Это точно совершенно", - подчеркнул он, напомнив, что рекорд был в 2017 году, когда было собрано 86 млн тонн пшеницы. "В той же плоскости видим данные и по остальным зерновым", - добавил он.

Глава союза отметил, что "некоторые аналитики выдают прогнозы по рекордам". "Но эти прогнозы основаны на данных по посевным площадям Минсельхоза, а я сомневаюсь в этих данных", - сказал он.

В 2021 оду РФ собрала 76,1 млн тонн пшеницы.