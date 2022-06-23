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Регион 23.06.2022 15:58

Турецкий ЦБ не стал менять ставку шестой месяц подряд, несмотря на рекордную за 23 года инфляцию

Центробанк Турции сохранил неизменной ключевую процентную ставку по итогам шестого месяца подряд, несмотря на ускорение инфляции в стране.

Ставка по семидневным операциям РЕПО оставлена на уровне 14%, как и ожидало большинство экспертов.

Инфляция в Турции в мае ускорилась до 73,5% в годовом выражении - максимума с октября 1998 года, с апрельских 70%. Темпы инфляции продолжают усиливаться уже 12 месяцев подряд.

В заявлении турецкого ЦБ отмечается, что инфляционное давление вызвано, в частности, подъемом цен на энергоресурсы в результате геополитических событий, временными последствиями факторов, далеких от экономических реалий, а также кризисом предложения, связанным с подъемом цен на нефть, продукты и сельскохозяйственную продукцию.

Несмотря на ускорение темпов роста потребительских цен, турецкий ЦБ не рассматривает повышение ставок, поскольку власти страны следуют "новой экономической модели", предполагающей низкие процентные ставки и слабую лиру, отмечает Market Watch.

Центробанк ожидает, что процесс ослабления инфляционного давления начнется вместе с восстановлением мирной среды.

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Тэги: ТУРЦИЯ.ЦБ.СТАВКА

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