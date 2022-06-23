Анкара прилагает усилия для решения проблемы с вызовом зерна из Украины - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в вопросе разрешения зернового кризиса надо учитывать интересы России, передало в четверг агентство "Анадолу".

"Надо учитывать ожидания России, в особенности, в вопросе судоходства и получения портовых услуг, доступа к страхованию и банковским операциям. Я сейчас говорю о судах, обеспечивающих поставки продовольствия, в том числе, зерна и удобрений из России", - заявил Чавушоглу в четверг на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

Он отметил, что Турция поддерживает план ООН по вывозу зерна из Украины, и Анкара прилагает усилия для урегулирования проблемы, в частности, ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной.