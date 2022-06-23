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Регион 23.06.2022 16:51

Пожарные Турции третий день борются с лесным пожаром близ Мармариса

Пожарные бригады в Турции третий день подряд ведут борьбу с крупным лесным пожаром неподалеку от курортного города Мармарис, передает агентство Associated Press.

Тушению мешают сильные порывы ветра, из-за которых пламя быстро распространяется.

В операции по тушению огня задействовали более 2,5 тыс. пожарных,45 вертолетов и 12 специально оборудованных самолетов.

По словам министра лесного хозяйства Вахита Киршичи, от огня пострадало около 3 тыс. гектаров леса. Эвакуировали 275 человек из населенных пунктов, расположенных близ трех основных очагов возгорания.

Согласно информации Киршичи, Катар предложил Турции отправить три вертолета, а Азербайджан - один самолет на помощь в тушении пожара.

Причина пожара пока неизвестна, не исключается поджог.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КУРОРТ, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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