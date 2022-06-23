Азербайджан поддержит усилия ЧБТР по увеличению капитала – министр финансов

Правительство Азербайджана поддержит дальнейшие усилия Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) по увеличению капитала, заявил министр финансов Самир Шарифов.
Шарифов в четверг в Баку на 24-ом ежегодном заседании Совета руководителей ЧБТР Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) заявил, что в 2021 году банк существенно увеличил капитализацию.
Глава в своем выступлении отметил, что черноморский регион больше всего оказался подвержен негативному влиянию в результате российско-украинской войны. В частности, возникли логистические проблемы, включая проблемы с поставками продовольственных товаров.
Кроме этого, Украина и Россия являются крупными производителями зерна и растительных масел, что отражается на ценах на данную продукцию.
Шарифов также подчеркнул риски, связанные с ростом инфляции.
Выступавший на мероприятии президент ЧБТР Дмитрий Панкин подчеркнул наличие новых возможностей для развития сотрудничества с Азербайджаном, в частности в сфере возобновляемых источников энергии.
Э.Шафиев
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