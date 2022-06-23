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Финансы 23.06.2022 17:52

Азербайджан поддержит усилия ЧБТР по увеличению капитала – министр финансов

Правительство Азербайджана поддержит дальнейшие усилия Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) по увеличению капитала, заявил министр финансов Самир Шарифов.

Шарифов в четверг в Баку на 24-ом ежегодном заседании Совета руководителей ЧБТР Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) заявил, что в 2021 году банк существенно увеличил капитализацию.

Глава в своем выступлении отметил, что черноморский регион больше всего оказался подвержен негативному влиянию в результате российско-украинской войны. В частности, возникли логистические проблемы, включая проблемы с поставками продовольственных товаров.

Кроме этого, Украина и Россия являются крупными производителями зерна и растительных масел, что отражается на ценах на данную продукцию.

Шарифов также подчеркнул риски, связанные с ростом инфляции.

Выступавший на мероприятии президент ЧБТР Дмитрий Панкин подчеркнул наличие новых возможностей для развития сотрудничества с Азербайджаном, в частности в сфере возобновляемых источников энергии.

Э.Шафиев

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Тэги: ЧБТР, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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