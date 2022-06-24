Крупнейшие банки США смогут справиться с сильной рецессией - стресс-тесты ФРС

Крупнейшие банки, работающие в США, имеют сильный уровень капитала и смогут продолжать кредитование даже в условиях суровой рецессии, говорится в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС).
Совокупный убыток 34 ведущих банков может превысить $600 млрд при глобальной рецессии и росте безработицы в стране на 5,75 процентного пункта - до пика в 10% в третьем квартале 2023 года. В рамках этого гипотетического сценария реальный ВВП США падает более чем на 3,5% в период с четвертого квартала 2021 года по первый квартал 2023 года, цены активов резко снижаются, в том числе коммерческая недвижимость дешевеет почти на 40%, жилая - на 28,5%, а рынок акций падает на 55%.
Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может упасть до 9,7% с 12,4% в четвертом квартале 2021 года. Показатель более чем вдвое превышает минимальные требования, говорится в сообщении ФРС.
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