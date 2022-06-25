Талибы возобновили штурм позиций хазарийского командира в афганской провинции Сари-Пуль

В афганской провинции Сари-Пуль подразделения движения "Талибан" третий день штурмуют позиции мятежного хазарийского командира мавлави Мехди, сообщает в субботу информационное агентство Aamaj News.
"По данным источника, в ходе вчерашних столкновений (пятница) на территории уезда Балхаб 14 талибов были убиты и 10 ранены. Потери бойцов Мехди составляют: двое убиты и еще четверо ранены", - сообщает агентство.
Сообщается, что после кратковременного перерыва талибы с четырех сторон возобновили штурм позиций хазарийского командира, бывшего сторонника "Талибан". Атака талибов осуществляется с использованием боевых вертолетов.
Силы, поддерживающие мавлави Махди, заявляют, что к настоящему времени они отразили несколько атак талибов, нанеся им тяжелые потери. Талибы пока не комментируют происходящее в Балхабе.
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