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Дальнее зарубежье 25.06.2022 12:00

Талибы возобновили штурм позиций хазарийского командира в афганской провинции Сари-Пуль

В афганской провинции Сари-Пуль подразделения движения "Талибан" третий день штурмуют позиции мятежного хазарийского командира мавлави Мехди, сообщает в субботу информационное агентство Aamaj News.

"По данным источника, в ходе вчерашних столкновений (пятница) на территории уезда Балхаб 14 талибов были убиты и 10 ранены. Потери бойцов Мехди составляют: двое убиты и еще четверо ранены", - сообщает агентство.

Сообщается, что после кратковременного перерыва талибы с четырех сторон возобновили штурм позиций хазарийского командира, бывшего сторонника "Талибан". Атака талибов осуществляется с использованием боевых вертолетов.

Силы, поддерживающие мавлави Махди, заявляют, что к настоящему времени они отразили несколько атак талибов, нанеся им тяжелые потери. Талибы пока не комментируют происходящее в Балхабе.

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Тэги: МИР, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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